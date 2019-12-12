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Журнал Time назвав людиною року Грету Тунберг

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 08:20
Журнал Time назвав людиною року Грету Тунберг
Фото: Грета Тунберг (twitter.com/NBCNews)

Журнал відзначив не тільки позицію еко-активістки, але і її вплив на покоління

Американський журнал Time назвав 16-річну шведську школярку, еко-активістку Грету Тунберг людиною року. Про це передає РБК-Україна з посиланням на TIME.

Фото Тунберг поміщений на обкладинку журналу. Грета отримала всесвітню популярність як організатор масових акцій, покликаних переконати політиків звернути увагу на глобальну проблему зміни клімату.

Редакція журналу також відзначила те, що Грета Тунберг стала прикладом для багатьох представників свого покоління у різних країнах, втягла їх в громадську діяльність. За її прикладом у Швеції школярі почали по п'ятницях замість уроків проводити акції із закликами боротися зі змінами клімату.

Журнал Time назвав людиною року Грету ТунбергУ вересні 2019 року Тунберг виступила на кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку, звинувативши політиків у тому, що вони "вкрали у неї дитинство", не піклуючись про благополуччя майбутніх поколінь.

Після цього деякі політики стали критикувати Грету. Серед них виявилися президент США Дональд Трамп, президент Росії Володимир Путін і бразильський президент Жаир Болсонару.

З іншого боку Тунберг підтримали колишній президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангелою Меркель. Грета для участі в роботі кліматичного саміту в Мадриді припливла в Європу з Америки на катамарані: вона уникає авіаперельотів.

Нагадаємо, наа Конференції ООН з клімату в Мадриді Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визначив чіткі завдання з порятунку планети. До 2030 року потрібно скоротити викиди парникових газів на 45%.

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