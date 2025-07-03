Жота погиб в ДТП: новые подробности и реакция футбольного сообщества

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkySports .

Смерть Жоты: что произошло

Утром 3 июля в провинции Самора на северо-западе Испании произошла смертельная автокатастрофа.

Lamborghini, в котором находились 28-летний Диогу Жота и его брат Андре, съехал с трассы A-52 вблизи Паласиос-де-Санабрия.

По предварительным данным, причиной аварии стал разрыв шины во время обгона. После столкновения автомобиль загорелся.

"Автомобиль съехал с дороги, и все указывает на то, что во время обгона лопнула шина", - сообщила полиция Гражданской гвардии Саморы.

Полиция подтвердила, что оба мужчины погибли на месте. Одним из них оказался игрок "Ливерпуля" Диогу Жота, другим - его младший брат, 26-летний Андре, который выступал за "Пеньяфиел", клуб второго дивизиона Португалии.

Реакция "Ливерпуля" и футбольного сообщества

В заявлении ФК "Ливерпуль" говорится, что клуб "опустошен" смертью своего игрока.

"Клубу сообщили, что 28-летний футболист умер в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре", - говорится в заявлении клуба.

Португальская федерация футбола заявила, что она полностью опустошена смертью.

"Диого Жота был не просто исключительным игроком, который сыграл почти 50 матчей за национальную сборную, а чрезвычайным человеком, которого уважали все товарищи по команде и соперники, человеком с заразительной радостью и референдумом в собственной общине", - говорится в заявлении федерации.

Криштиану Роналду, капитан "Жоты" в национальной сборной тоже не промолчал.

"Это не имеет смысла. Только мы были вместе в национальной сборной, а ты только что женился", - сказал игрок

"Вашей семье, вашей жене и вашим детям я выражаю соболезнования и желаю им всех сил в мире. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойся с миром, Диого и Андре. Мы все будем скучать по тебе", - добавил Роналду.

Карьера Жоты

Жота начал карьеру в Португалии, впоследствии играл за "Атлетико" (Мадрид), а в 2020 году присоединился к "Ливерпулю" из "Вулверхэмптона".

За мерсисайдцев он провел 123 матча, в которых забил 47 голов. В составе "красных" выиграл Премьер-лигу и другие трофеи. Также выступал за сборную Португалии - 49 матчей, 14 голов.

В текущем сезоне Жота отметился 6 забитыми мячами, сделав весомый вклад в получение чемпионства в АПЛ.

Личная жизнь

Всего 10 дней назад Жота женился на своей давней партнерше Руте Кардозу. У пары осталось трое детей.