За жестокое обращение. Трехкратная олимпийская чемпионка отстранена на старте Олимпиады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Управляющая организация отстранила спортсменку на 6 месяцев. Причина – жестокое обращение британки с лошадьми.

Причиной решения FEI стало появление видео четырехлетней давности. На нем Дюжарден занимается с 19-летней всадницей и бьет коня кнутом по ногам, чтобы тот более четко выполнял спортивные элементы. Жалобу в федерацию подал представитель ученицы.

"Шарлотта Дюжарден находилась в центре арены. Она сказала ученице: "Ваша лошадь должна больше поднимать ноги на галопе". Она взяла длинную плеть и била лошадь больше 24-х раз в минуту, к тому же, очень сильно, очень жестоко. Это было похоже на цирковое представление со слонами", – заявил он.

Дюжарден отреагировала на бан FEI кратким комментарием. Она заявила, что упомянутый инцидент – нетипичный для нее и ее стиля обучения. В то же время титулованная всадница признала, что оправдания таким ее действиям нет.

Кто такая Шарлотта Дюжарден

Уроженка Большого Лондона, командор ордена Британской империи. Специализация в конном спорте – выездка. Спортом начала заниматься в раннем детстве, первые соревнования выиграла в 3 года.

Мать Дюжарден ради карьеры дочери в конном спорте занялась разведением пони. Во взрослом возрасте приняла участие в трех Олимпийских играх (2012, 2016, 2020). Самой успешной стала Олимпиада в Лондоне с двумя "золотами" – в личной и командной выездках. В общей сложности завоевала 6 олимпийских наград, в том числе 3 золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Лошади – Валегро, Джио, Маунт Сент-Джон Фристайл. В 2018 году выпустила мемуары "Девушка на танцующей лошади: Шарлотта Дюжарден и Валегро".