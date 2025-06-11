Жестокая смерть и небесная слава: кого чествует сегодня ПЦУ и что скрывает эта дата

Кем был Варфоломей и чем важны его деяния

Согласно информации ПЦУ, святой апостол Варфоломей принадлежал к 12 ближайшим ученикам Иисуса Христа.

"Сам Господь сказал о нем: "вот поистине израильтянин, в котором нет лукавства", а также пообещал ему: "Из-за того, что Я сказал тебе, что видел тебя под смоковницей, ты веруешь; больше этого увидишь", - напомнили верующим.

Уточняется, что имя Варфоломей с арамейского означает "сын Фоломея" (Фоломей у иудеев было имя древнее и часто употребляемое).

Украинцам рассказали, что после сошествия Святого Духа на апостолов Варфоломей отправился с проповедью:

в Сирию;

в Малую Азию;

в Индию.

В этот период он перевел также Евангелие от Матфея.

"Во время проповедования он испытывал много неприятностей, гонений и напастей от неверных", - добавили в ПЦУ.

Отмечается, что Варфоломей:

совершал чудесные исцеления;

обратил многих людей ко Христу;

был казнен за это язычниками.

"Произошло это в 71 году после Рождества Христова: его распяли, содрали с живого кожу и обезглавили", - объяснили в ПЦУ.

Жизнь Варнавы и его трагическая гибель

Между тем Варнава был апостолом из числа 70, избранных Спасителем для проповеди Евангелия.

"У уверовавших людей было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имущества своего не называл своим, а все у них было общее... Так Иосия, прозванный апостолами Варнавой (что значит "сын утешения"), левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, принес деньги и положил к ногам апостолов", - напомнили верующим.

Уточняется, что это - библейское упоминание о святом апостоле Варнаве, память которого Церковь чтит сегодня.

Украинцам рассказали, что святой Варнава:

проповедовал вместе с апостолом Павлом в Малой Азии и на Кипре;

основал епископскую кафедру в Медиолане (Милане).

Он завершил свой земной путь как мученик около 62 года:

был забит иудеями камнями на собственной родине, на Кипре;

был брошен живым в костер.

"Несколько веков прошло, пока сменились цари и остановились гонения на христиан, и тогда Господь прославил место, где покоились мощи святого апостола Варнавы. Их нашли 11 дня месяца июня во второй половине V века", - сообщили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)