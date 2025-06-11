Жестокая смерть и небесная слава: кого чествует сегодня ПЦУ и что скрывает эта дата
Православная Церковь Украины пользуется в настоящее время новоюлианским церковным календарем. Согласно ему сегодня, 11 июня, верующие чтят память апостолов Варфоломея и Варнавы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
Кем был Варфоломей и чем важны его деяния
Согласно информации ПЦУ, святой апостол Варфоломей принадлежал к 12 ближайшим ученикам Иисуса Христа.
"Сам Господь сказал о нем: "вот поистине израильтянин, в котором нет лукавства", а также пообещал ему: "Из-за того, что Я сказал тебе, что видел тебя под смоковницей, ты веруешь; больше этого увидишь", - напомнили верующим.
Уточняется, что имя Варфоломей с арамейского означает "сын Фоломея" (Фоломей у иудеев было имя древнее и часто употребляемое).
Украинцам рассказали, что после сошествия Святого Духа на апостолов Варфоломей отправился с проповедью:
- в Сирию;
- в Малую Азию;
- в Индию.
В этот период он перевел также Евангелие от Матфея.
"Во время проповедования он испытывал много неприятностей, гонений и напастей от неверных", - добавили в ПЦУ.
Отмечается, что Варфоломей:
- совершал чудесные исцеления;
- обратил многих людей ко Христу;
- был казнен за это язычниками.
"Произошло это в 71 году после Рождества Христова: его распяли, содрали с живого кожу и обезглавили", - объяснили в ПЦУ.
Жизнь Варнавы и его трагическая гибель
Между тем Варнава был апостолом из числа 70, избранных Спасителем для проповеди Евангелия.
"У уверовавших людей было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имущества своего не называл своим, а все у них было общее... Так Иосия, прозванный апостолами Варнавой (что значит "сын утешения"), левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, принес деньги и положил к ногам апостолов", - напомнили верующим.
Уточняется, что это - библейское упоминание о святом апостоле Варнаве, память которого Церковь чтит сегодня.
Украинцам рассказали, что святой Варнава:
- проповедовал вместе с апостолом Павлом в Малой Азии и на Кипре;
- основал епископскую кафедру в Медиолане (Милане).
Он завершил свой земной путь как мученик около 62 года:
- был забит иудеями камнями на собственной родине, на Кипре;
- был брошен живым в костер.
"Несколько веков прошло, пока сменились цари и остановились гонения на христиан, и тогда Господь прославил место, где покоились мощи святого апостола Варнавы. Их нашли 11 дня месяца июня во второй половине V века", - сообщили в ПЦУ.
Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Напомним, ранее в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе, рассказали о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.
Кроме того, верующим объяснили, что такое панихида и когда она совершается.
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