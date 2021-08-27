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ЖК "Olympic Park": плюси концепції столичного комплексу

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 18:21 promo
ЖК "Olympic Park": плюси концепції столичного комплексу Фото: ЖК "Olympic Park": плюси концепції столичного комплексу (img.lunstatic.net)
Автор: Наталія Гурковська

Розробляючи план проекту, забудовник "Статус груп" з особливою уважністю ставився до інфраструктури, облаштування і облагородження території комплексу. Оскільки саме цей проект втілює унікальну концепцію "Місто в місті", завдяки якій мешканці комплексу зможуть мати все необхідне для життя в пішій доступності від свого будинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії забудовника.

Вектор розвитку комплексу на даному етапі спрямований на будівництво всіх секцій і черг, які є в плані забудовника. Сам план включає в себе три багатоповерхових будинки - будівництво було розпочато з першого будинку.

Він має п'ять секцій: перша вже побудована, введена в експлуатацію і повністю заселена; друга побудована і очікує сертифікат, а інвестори отримують ключі від квартир, для того, щоб вже почати ремонт; третя секція - будівництво знаходиться на етапі планування; четверта секція будується, зараз вже ведуться роботи на 24-му поверсі; в п'ятій секції вже готовий цокольний та перший поверхи і ведуться роботи над другим.

"Плани досить амбітні. Дуже багато людей купують квартири з абсолютно різним плануванням - кому для чого: для життя, для здачі в оренду, деякі навіть під "домашні офіси". Великий попит на невеликі, однокімнатні квартири, у молоді і іноземців. Поруч метро, аеропорт недалеко - це дуже зручно. Сім'ї теж дуже цікавляться покупкою квартир тут, все тому що поруч школи, дитячі садки, а у нас тут багато дитячих майданчиків і стадіон - для дітей просто казка", - говорить сам Status Group про ЖК "Оlympic Park".

Компанія дійсно подбала про те, щоб в одному комплексі зібрати все необхідне для життя - дітям для щасливого дитинства, дорослим для комфорту, відпочинку, зручних поїздок на роботу і, в цілому, все, що їм потрібно.

  • вся інфраструктура в одному місці: магазини, ресторани, кафе, аптеки, майстерні та багато іншого.
  • власний стадіон.
  • 6 шкіл та 7 дитячих садків поруч з комплексом.
  • локація в 100 м від метро.
  • неймовірний вид на Парк Партизанської Слави і озеро "Вирлиця", і розташування в пішому доступі до них.
  • торгівельно-офісний центр, що дозволяє працювати поруч з будинком і купувати все необхідне.
  • зручний стилобат для прогулянок.
  • дитячі та спортивні майданчики.
  • хороші планування.
  • вигідні пропозиції комерції.
  • хороші умови для здачі квартир в оренду.

Нагадаємо, ЖК "Olympic Park" можна назвати одним з найбільш перспективних житлових комплексів Києва, оскільки він має величезну територію і безліч зручностей. З огляду на можливості і амбіції "Статус Груп", цей проект в майбутньому ставатиме тільки перспективніше.

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