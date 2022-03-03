"Життя переможе смерть". Time вийшов з українською обкладинкою у честь героїв війни проти Росії

Новий номер вийде вже 14 березня. На тлі обкладинки розміщені слова Зеленського: "Життя переможе смерть, а світ темряву".

Фото: Time вийшов з українською обкладинкою у честь героїв війни проти Росії (time.com)

Також у випуску буде матеріал під назвою "Як Володимир Зеленський захищав Україну та об’єднав світ".

Статтю вже оприлюднено в онлайн-версії видання за посиланням.

В ній журналіст Саймон Шустер аналізує поведінку нашого президента після нападу Росії.

"На наших очах він став втіленням боротьби, яку більшість західних державних діячів давно забули, як вести боротьбу, яка іноді потрібна, щоб тиранія не вбила демократію", – йдеться в матеріалі.