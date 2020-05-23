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Животик вогонь! Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою і розсекретила дієту

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Леся Нікітюк показала результати кількох тижнів інтервального голодування

Леся Нікітюк похвалилася дивовижною стрункою фігурою, стежити за якою їй допомагає особлива дієта - інтервальне голодування. Сяюча українська телезірка з гумором продемонструвала результати цього лайфхаку та влаштувала невимушений фотосет прямо в ліфті.

Причому селфі Леді Ле зробила на свій розбитий айфон.

Ведуча опублікувала знімок в Instagram і анонсувала фанам новий випуск своєї "карантинної" передачі з обговоренням "бабських тим".

Леся в кадрі красується в облягаючому бежевому топі під "ковбойкою" з підкоченими рукавами та шортах-велосипедках тілесного кольору. На зірці чорна маска і великі чорні окуляри, а на стегні зручно влаштувалася маленька стильна сумочка.

"3-й тиждень інтервального голодування - результат на лице, я б сказала на живіт", - підписала Нікітюк кадр.

Також знаменитість жартівливо закликала шанувальників не писати їй в коментарях про її розбитий телефон...

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

...але вийшло все навпаки. У мережі потерпілий девайс Лесі викликав масу іронічних коментарів. Але дієта зірки дійсно багатьох зацікавила. Підписники розпитують у Нікітюк про інтервальне голодування та зауважують, що ефект від нього очевидний.

  • Для жінок найкраще 14/10, але! Кожен приміряє свій протокол 12/12, 14/10, 16/8 (мій), 18/6, 23/1 - жестяк, можна іноді, раз на місяць і то з певною підготовкою і хороше здоров'я.
  • Корисно тільки 17 годин без їжі. В цей час сон вписується. Гинуть онкоклітини, обмінні процеси приходять в норму, йде зайва вага. Тримайте м'язи та мозок в тонусі! Бережіть себе для нас!
  • Леся, ти що телефонами кидаєшся?
  • Все чітко крім телефону, купи чохол!
  • Трикошки гарніі! Напевно бабусі чи мами?
  • Клас дівчинка!
  • Красуня!
  • Бюстгальтер забула одягнути!
  • Вогник наш!
  • Животик вогонь! Інтервал 8/16? І скільки кг, можна поцікавитися?

Фото: скрін коментарів instagram.com/lesia_nikituk

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк здивувала появою в несподіваному образі провідниці.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк практично весь карантин перебувала в рідному Хмельницькому. Телеведуча практично кожен день ділилася з фоловерами милими сімейними моментами, показуючи, як грає з племінниками, готує та відпочиває на свіжому повітрі.

Автор: Марія Бойко

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