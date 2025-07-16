"Живой щит" в школе Ягодного: командир из РФ получил 12 лет за пытки мирных жителей

По публичному обвинению Черниговской областной прокуратуры ему назначено максимальное предусмотренное наказание - 12 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК Украины).

Следствием установлено, что капитан ВС РФ с позывным "Клен" руководил действиями своих подчиненных и приказал удерживать 369 гражданских лиц в подвале школы в селе Ягодное Черниговского района. Среди удерживаемых было 69 несовершеннолетних. Жителей использовали как "живой щит" для прикрытия командного пункта от возможного наступления Вооруженных Сил Украины.

Из-за нечеловеческих условий содержания и отсутствия надлежащей медицинской помощи в подвале погибли 10 человек.

Кроме этого, командир лично совершал незаконные действия в отношении пострадавших - силой загонял людей в подвал школы и угрожал им убийством.