"Живой щит" в школе Ягодного: командир из РФ получил 12 лет за пытки мирных жителей

Военнослужащий вооруженных сил РФ признан виновным в отдаче приказов на жестокое обращение с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По публичному обвинению Черниговской областной прокуратуры ему назначено максимальное предусмотренное наказание - 12 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК Украины).
Следствием установлено, что капитан ВС РФ с позывным "Клен" руководил действиями своих подчиненных и приказал удерживать 369 гражданских лиц в подвале школы в селе Ягодное Черниговского района. Среди удерживаемых было 69 несовершеннолетних. Жителей использовали как "живой щит" для прикрытия командного пункта от возможного наступления Вооруженных Сил Украины.
Из-за нечеловеческих условий содержания и отсутствия надлежащей медицинской помощи в подвале погибли 10 человек.
Кроме этого, командир лично совершал незаконные действия в отношении пострадавших - силой загонял людей в подвал школы и угрожал им убийством.
Напомним, что село Ягодное на Черниговщине около месяца находилось под российской оккупацией, и было освобождено украинскими военными 30 марта 2022 года.
В этом населенном пункте через несколько дней после оккупации войска РФ обустроили свой штаб в местной школе, а в подвал согнали более 300 человек, среди которых были и дети.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Черниговской области. Он приехал в Ягодное, жителей которого россияне во время оккупации держали в подвале.
Также мы писали, что суд приговорил 15 оккупантов к тюремному заключению за пытки людей в селе Ягодное Черниговской области. Россияне удерживали людей как "живой щит".
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