"Живой щит" в школе Ягодного: командир из РФ получил 12 лет за пытки мирных жителей

Иллюстративное фото: командир из РФ получил 12 лет за пытки мирных жителей (GettyImages)

Военнослужащий вооруженных сил РФ признан виновным в отдаче приказов на жестокое обращение с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.