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"Живой щит" в школе Ягодного: командир из РФ получил 12 лет за пытки мирных жителей

Среда 16 июля 2025 17:22
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"Живой щит" в школе Ягодного: командир из РФ получил 12 лет за пытки мирных жителей Иллюстративное фото: командир из РФ получил 12 лет за пытки мирных жителей (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Военнослужащий вооруженных сил РФ признан виновным в отдаче приказов на жестокое обращение с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По публичному обвинению Черниговской областной прокуратуры ему назначено максимальное предусмотренное наказание - 12 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК Украины).

Следствием установлено, что капитан ВС РФ с позывным "Клен" руководил действиями своих подчиненных и приказал удерживать 369 гражданских лиц в подвале школы в селе Ягодное Черниговского района. Среди удерживаемых было 69 несовершеннолетних. Жителей использовали как "живой щит" для прикрытия командного пункта от возможного наступления Вооруженных Сил Украины.

Из-за нечеловеческих условий содержания и отсутствия надлежащей медицинской помощи в подвале погибли 10 человек.

Кроме этого, командир лично совершал незаконные действия в отношении пострадавших - силой загонял людей в подвал школы и угрожал им убийством.

Преступления войск РФ в Ягодном

Напомним, что село Ягодное на Черниговщине около месяца находилось под российской оккупацией, и было освобождено украинскими военными 30 марта 2022 года.

В этом населенном пункте через несколько дней после оккупации войска РФ обустроили свой штаб в местной школе, а в подвал согнали более 300 человек, среди которых были и дети.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Черниговской области. Он приехал в Ягодное, жителей которого россияне во время оккупации держали в подвале.

Также мы писали, что суд приговорил 15 оккупантов к тюремному заключению за пытки людей в селе Ягодное Черниговской области. Россияне удерживали людей как "живой щит".

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