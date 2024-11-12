В живых остался только отец. Что известно о семье, убитой россиянами в Кривом Роге

В результате вражеской ракетной атаки по жилому дому в Кривом Роге 11 ноября погибла женщина и трое ее детей. В живых остался только их отец.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом трагическом событии.

Что известно о погибшей в Кривом Роге семье

По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, из-за вчерашней атаки на Кривой Рог погибла мама и ее три ребенка.

"Это двухмесячная девочка, мальчики 2 и 10 лет", - уточнил он в своем Telegram.

Омбудсмен добавил, что дети родились во время войны.

"10-летний мальчик пришел в мир, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины. 2-летний ребенок - когда Россия совершила полномасштабное вторжение. Девочка родилась только недавно", - рассказал он.

Лубинец добавил, что сейчас в семье остался жив только отец.

"Это неописуемое горе! Соболезнования родным. Россия - террорист, несущий с собой только боль и разрушение. В центре Европы гибнут дети, но какая реакция?!" - подытожил уполномоченный ВРУ.

Пост Лубинца (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)

Информацию о трагическом событии и погибшей семье публикуют также местные Telegram-каналы.

"Семья Куликов. Все, кто их знал, говорят - это были очень светлые люди. Елена и Максим готовили обеды для бездомных, посещали детишек в детдомах, занимались благотворительностью. Теперь Максим остался один", - рассказали в Telegram-канале "СВОЇ. Кривий Ріг".

Информация о погибших в Кривом Роге (скриншот: t.me/svoiKR)

Уточняется, что маме Елене было 32 года.

Старшему мальчику, Кириллу - 10 лет, Демиду - 2,8 года. Самой маленькой девочке - Ульяне - всего 2 месяца.

Трагедия семьи Куликов (фото: t.me/svoiKR)

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Facebook рассказали, что поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершили.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что в результате ракетной атаки погибли четыре человека: мать с тремя детьми.

"Младшей жертве российского удара было всего 2 месяца. Еще 14 человек пострадали", - уточнил он.

Отмечается, что на месте происшествия почти сутки работали около 200 спасателей и полицейских.

"Благодаря оперативным действиям удалось спасти 5 жителей, психологи оказали помощь еще 12 людям. К работам привлекались взрывотехники и кинологи", - добавили в МВД.

Сообщается также, что вблизи места происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, ведь удар был по гражданской инфраструктуре и повреждены еще четыре десятка жилых домов.

"5 следственно-оперативных групп уже приняли почти 170 заявлений от потерпевших. Искренние соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления раненым", - выразил соболезнование Клименко.

Пост МВД Украины (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)