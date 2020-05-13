У Житомирській області зареєстрували ще 5 нових випадків COVID-19

У Житомирській області станом на 23:00 вівторка зареєстрували ще 5 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомив голова Житомирської обласної держадміністрації (ОДА) Віталій Бунечко у Facebook.

Як він повідомив, за результатами лабораторного дослідження 188 проб, кількість хворих коронавірусом зросла на ще 5 осіб. Повторних 23 проби вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі.

Як він зазначив, загалом в області зареєстровано 530 випадків інфікування COVID-19, з них 67 осіб одужали. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі - 183 людини, в Коростені - 99 та в Бердичеві - 92.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що у Житомирській області лабораторно підтверджено ще два нових випадки зараження коронавірусом. Нові випадки були зафіксовані у 46-річної жінки з Житомира та у 63- річної жінки з Радомишля.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Чернівецькій області протягом вівторка, 12 травня, зареєстрували ще 48 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2444 осіб.