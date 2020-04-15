У Житомирській області зареєстрували четверту смерть від коронавірусу

Жінка померла в інфекційному відділенні Бердичівської міської лікарні
У Бердичівському районі Житомирської області померла 75-річна жінка від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Семенівської об’єднаної територіальної громади.
Як повідомляється, жінка померла в інфекційному відділенні Бердичівської міської лікарні. Вона хворіла на цукровий діабет. Це вже четвертий летальний випадок в області від коронавірусу.
Як зазначається, жінка разом з чоловіком доглядала пристарілу свекруху, що проживала в селі Хажин по вулиці Двірська, але сама вона проживала у Бердичеві.
Загалом в області лабораторно підтверджено 112 випадків коронавірусу.
Нагадаємо, у Житомирській області у 12 медиків лабораторно підтвердили коронавірус.
Також станом на 15 квітня в Україні заразились коронавірусом 3764 людей. За добу зафіксовано 392 нових випадків.
Крім того, в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померли понад 100 людей.
РБК-Україна раніше повідомляло, що за кордоном від коронавірусу лікуються 175 громадян України. Найбільше українців лікуються в Італії (121) і Греції (22). 25 громадян України за кордоном вже одужали, 6 - померли.