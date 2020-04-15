У Житомирській області зареєстрували четверту смерть від коронавірусу

У Бердичівському районі Житомирської області померла 75-річна жінка від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Семенівської об’єднаної територіальної громади.

Як повідомляється, жінка померла в інфекційному відділенні Бердичівської міської лікарні. Вона хворіла на цукровий діабет. Це вже четвертий летальний випадок в області від коронавірусу.

Як зазначається, жінка разом з чоловіком доглядала пристарілу свекруху, що проживала в селі Хажин по вулиці Двірська, але сама вона проживала у Бердичеві.

Загалом в області лабораторно підтверджено 112 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, у Житомирській області у 12 медиків лабораторно підтвердили коронавірус.

Також станом на 15 квітня в Україні заразились коронавірусом 3764 людей. За добу зафіксовано 392 нових випадків.

Крім того, в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померли понад 100 людей.

РБК-Україна раніше повідомляло, що за кордоном від коронавірусу лікуються 175 громадян України. Найбільше українців лікуються в Італії (121) і Греції (22). 25 громадян України за кордоном вже одужали, 6 - померли.