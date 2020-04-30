У Житомирській області зареєстрували 17 нових випадків коронавіруса

За останні 24 години у Житомирській області зареєстрували 17 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної держадміністрації (ОДА).

Як повідомляється, наразі у Житомирській області лабораторно підтверджено 374 випадки коронавірусної інфекції, з них 17 за минулу добу. Нових хворих з коронавірусом зафіксували у Бердичеві - 10, у Житомирі - 3, у Коростені - 3 та у Житомирському районі -1.

Як зазначається, найбільша кількість випадків коронавірусу спостерігається у Житомирі - 126, у Бердичеві - 73 та Коростені - 69. Наразі в області одужав 21 пацієнт, та ще 10 - померли.

Нагадаємо, в Житомирській області 29 квітня від коронавірусу COVID-19 померли двоє чоловіків 18 до 85 років. Обидва чоловіки були на лікуванні у Житомирській центральній районній лікарні.

Крім того, сьогодні, 30 квітня, в Україні кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції становить 10 406, з них 540 зареєстровано за останню добу.

Також в Україні кількість видужали пацієнтів майже в п'ять разів перевищує кількість летальних випадків від коронавірусу COVID-19.