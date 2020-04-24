В Житомирській області зафіксовано ще 28 випадків COVID-19

В Житомирській області підтвердили 28 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Всього в області лабораторно підтверджено 337 випадків зараження.

"Сьогодні, 24 квітня, у Житомирській області підтвердили 28 нових випадків захворювання коронавірусом у жителів області. Зараз в регіоні вже 337 зареєстрованих діагнозів COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нові випадки виявили в Житомирі - 22, у Житомирському районі - п'ять та в Андрушівці - один. Тепер в обласному центрі 113 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області підтвердили 17 нових випадків коронавірусу. Так, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області збільшилася до 241.

Крім того, під Дніпром в місті Підгороднє зафіксували спалах коронавіруса в трьох реабілітаційних центрах, де заразилися 26 осіб. У зв'язку з можливим порушенням санітарних норм прокуратура відкрила справу.

Додамо, що число нових випадків зараження коронавірусом в Україні зменшилося. Так, сьогодні міністерство охорони здоров'я повідомило про 477 інфікованих за добу, що на 101 пацієнта менше, ніж було вчора.