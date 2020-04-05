У Житомирській області зафіксували нові випадки інфікування COVID-19

В Житомирській області зафіксували два нових випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомив у Facebook голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко.

Коронавірус зафіксований у жителів населених пунктів Бердичів і Малина.

"Ввечері було зафіксовано два нових випадки COVID-19: один випадок - у Бердичеві, другий - у Малині. В Бердичеві підтверджено підозру у жінки 1966 року, у Малині - у чоловіка 1976 року народження. Обидва хворих контактували з пацієнтами, у яких раніше знайдено COVID-19", - повідомив Бунечко.

Він додав, що на цю мить в Житомирській області встановлено 11 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Україні, за даними МОЗ, станом на вечір 4 квітня зафіксовані 32 летальних випадки, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Заразилися більше тисячі осіб.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік коронавірусу в Україні може початися в середині квітня.

У всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 осіб, померли від хвороби 64 774 людини, вилікувались - 246 893 особи.

Також РБК-Україна писало, що з 6 квітня уряд вводить низку додаткових обмежень. Серед іншого, заборонено перебувати без маски у громадських місцях і не мати при собі документів, що підтверджують особу.