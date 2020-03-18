У Житомирській області виділили 45 млн гривень на боротьбу з коронавірусом

Заступниця голови Житомирської обласної державної адміністрації (ОДА) Наталія Остапченко заявила про виділення понад 45 млн гривень на боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА.

За словами Остапченко, з міських, районних, обласного та бюджетів об'єднаних громад було виділено кошти на забезпечення засобами індивідуального захисту та інші заходи боротьби з коронавірусом. Також частину коштів спрямують на стимулювання роботи медпрацівників в області.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд планує компенсувати громадянам певний відсоток комунальних платежів, які зростуть через перебування вдома на карантині. Шмигаль доручив Міністерству економіки прорахувати суму коштів, а також потреби бюджету на відшкодування частини комунальних платежів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що в рамках боротьби з коронавірусом українські пенсіонери отримають додаткову виплату на 1 тисячу гривень.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін виділив силовикам 70 млн гривень на закупівлю індивідуальних засобів захисту через спалах коронавірусу в Україні. ДСНС отримає 33,2 млн гривень, ДПСУ - 9 млн гривень, Національна поліція - 16 млн гривень, НГУ - 11 млн гривень, а МВС - 0,8 млн гривень.