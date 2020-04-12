У Житомирській області за добу 20 нових випадків коронавірусу

Серед них - дворічний хлопчик
У Житомирській області 11 квітня підтвердили 20 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА.
COVID-19 шляхом ПЛР-досліджень виявили у жителів Бердичева, Коростеня, Житомира, Овруча та Пулин. Загалом в Житомирській області вже зафіксували 94 випадки коронавірусу.
Нові спалахи захворювання підтверджені у Бердичеві та Коростені, в яких діагноз COVID-19 зареєстрували у 16 осіб, у Житомирі у 2 осіб, і по одному в Овручі та Пулинах.
Коронавірусна інфекція виявлена у :
Загалом найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 у Бердичеві (24), Коростені (22) та Малині (21).
Раніше повідомлялося, що у Рівненській області, станом на вечір 11 квітня, підтверджено 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом в області 119 випадків захворювання.
РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області з початку епідемії підтвердили 19 випадків захворювання коронавірусом, дві людини померли.