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У Житомирській області за добу 20 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 04:10
У Житомирській області за добу 20 нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед них - дворічний хлопчик

У Житомирській області 11 квітня підтвердили 20 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА.

COVID-19 шляхом ПЛР-досліджень виявили у жителів Бердичева, Коростеня, Житомира, Овруча та Пулин. Загалом в Житомирській області вже зафіксували 94 випадки коронавірусу.

Нові спалахи захворювання підтверджені у Бердичеві та Коростені, в яких діагноз COVID-19 зареєстрували у 16 осіб, у Житомирі у 2 осіб, і по одному в Овручі та Пулинах.

Коронавірусна інфекція виявлена у :

  • Бердичеві у жінки 37 років, жінки 55 років, чоловіка 65 років, жінки 81 рік, жінки 50 років, хлопчика 2 років, жінки 29 років, чоловіка 29 років;
  • Житомирі у чоловіка 40 років та жінки 59 років;
  • Коростені у чоловіка 32 років, чоловіка 48 років, жінки 35 років, жінки 41 рік, жінки 31 рік, чоловіка 40 років, жінки 40 років, жінки 53 років;
  • Овручі у жінки 85 років;
  • Пулинах у чоловіка 64 років.

Загалом найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 у Бердичеві (24), Коростені (22) та Малині (21).

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області, станом на вечір 11 квітня, підтверджено 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом в області 119 випадків захворювання.

РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області з початку епідемії підтвердили 19 випадків захворювання коронавірусом, дві людини померли.

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