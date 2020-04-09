У Житомирській області різко зросла кількість хворих на COVID-19

У Житомирській області сьогодні лабораторно підтвердили 10 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську обласну державну адміністрацію (ОДА).

За даними ОДА, сьогодні коронавірус виявили у п'яти жінок та п'яти чоловіків з Бердичева, Малина та Коростеня. Загалом в області вже зафіксували 41 випадок захворювання на COVID-19.

"Так, у місті Бердичів захворювання підтвердили у жінки 30 років, жінки 58 років, чоловіка 66 років, жінки 66 років, чоловіка 80 років, у місті Малині - у чоловіка 68 років, чоловіка 54 років, жінки 56 років, жінки 68 років, у місті Коростень - у чоловіка 40 років", - розповіли в ОДА.

Нагадаємо, раніше у Житомирській ОДА повідомляли, що у Малині стався спалах коронавірусу. Вчора захворювання діагностували у 8 місцевих жителів. Спалах стався після того, як група місцевих жителів відсвяткувала повернення з Польщі свого товариша, який виявився хворим на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що у Полтавській області серед інфікованих коронавірусом двоє медичних працівників. Коронавірус підтвердили у співробітників Миргородської центральної районної лікарні.