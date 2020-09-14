У Житомирській області у психоневрологічному інтернаті виявили спалах COVID-19

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У Житомирській області у Любарському психоневрологічному інтернаті зафіксували спалах коронавірусу. Там COVID-19 виявили у 8 людей.

Про це розповіла заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу.

"У Любарському психоневрологічному інтернаті є хворі на коронавірус. Це інтернат закритого типу. Там сьогодні 8 інфікованих людей", - сказала Остапченко.

Також у Ємільчинській райлікарні на карантин закрили відділення, де надають допомогу вагітним, та дитяче відділення. Хворим, яких не може прийняти місцева лікарня, надають допомогу в Новограді-Волинському.

Зазначимо, від початку пандемії коронавірусу у Житомирській області підтвердили 4390 випадків COVID-19, з них 2350 людей одужали та 83 померли.

Нагадаємо, голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан розповів, що в Києві з 1 вересня на карантин закрили три навчальних заклади.

Крім того, голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на коронавірус.

Також раніше повідомлялося, що в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.