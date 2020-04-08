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У Житомирській області стався спалах коронавірусу, - ОДА

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 16:40
У Житомирській області стався спалах коронавірусу, - ОДА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спалах зафіксували у Малині

У місті Малин (Житомирська область) зафіксовано спалах захворювання на коронавірус. Про це на брифінгу повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Бунечка, спалах коронавірусу стався через святкування компанією місцевих жителів повернення свого товариша з-за кордону, попри карантинні заходи.

"В Малині зібралася компанія відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону і зараз ми маємо спалах", - розповів він.

Зазначається, що після святкування у місті було підтверджено 8 випадків захворювання на коронавірус. В ОДА роз'яснили, що святкували повернення товариша 3 людини, які від нього заразилися коронавірусом, а потім мали контакти з іншими людьми. Зараз встановлюються всі контактні особи.

Брифінг голови ОДА Віталія Бунечка, щодо розповсюдження коронавірусу в Житомирській області

Опубліковано Житомирська ОДА Середа, 8 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі підтвердили новий випадок захворювання на коронавірус. Хворобу підтвердили у 70-річної жінки, яка була госпіталізована з пневмонією. Наразі у місті лабораторно підтверджено 14 випадків.

Також новий випадок зараження коронавірусом зафіксували сьогодні у Київській області. Наразі в області підтверджено 121 випадок захворювання на COVID-19. Найбільша кількість хворих зафіксована в Обухівському районі.

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