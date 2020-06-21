У Житомирській області сталася сутичка і вбивство: фігуранта розшукують

У неділю вночі, 21 червня, у Житомирській області чоловік вбив людину і завдав ножові поранення ще 8 особам. Силовики оголосили план "Перехоплення".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, інцидент стався в смт Іршанськ в нічний час, у місцевому кафе.

"За попередньою інформацією, між раніше судимим місцевим жителем і відвідувачем кафе виник конфлікт, причини та обставини якого встановлюються. Чоловіки вийшли з приміщення кафе, де нападник наніс ножове поранення потерпілому. Надалі громадянин поранив ножем ще 8 людей, які намагалися його заспокоїти. Після скоєного нападник зник з місця події на автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура відкрила справу за фактами умисного вбивства та хуліганства із застосуванням холодної зброї, що призвело до загибелі однієї людини та поранення 8 осіб (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Силовики оголосили план "Перехоплення".

Фігуранта справи розшукують, готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області власник ставка на ґрунті неприязних відносин розстріляв своїх гостей з гладкоствольної мисливської рушниці.

Він убив 7 людей і тільки один зміг врятуватися.

Пізніше розслідування розстрілу в Житомирській області взяв на контроль Офіс генпрокурора.