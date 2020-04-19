З'явилося відео ліквідації пожеж у Житомирській області, де знищено 39 будівель

Рятувальники опублікували відео ліквідації пожеж у Житомирській області, де в населених пунктах вогонь знищив 39 будинків. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Згоріли будівлі в селах Острова, Личмани, Середня Рудня, Нижня і Верхня Рудня Рудня. Деякі з них використовувалися населенням як дачні ділянки. Також галили вогонь у с. Магдин.

У той же час, рятувальникам та працівникам лісових господарств вдалося врятувати 45 будівель.

"В Зоні відчуження основні зусилля пожежних спрямовані на локалізацію 4 вогнищ (с. Корогод, с. Буда, с. Розсоха і с. Крива Гора) тління пеньків, залишків деревини та двох торфовищ у вогнищах пройдених вогнем", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 18 квітня у Київській області правоохоронці розшукали та затримали двох причетних до підпалу очерету на березі річки Ірпінь. Порушниками виявилися 28-ми та 29-річні жителі Ірпеня. Правоохоронці вилучили їх транспортні засоби, на яких не було номерних знаків, та доставили порушників у відділ поліції.

Раніше повідомлялося, що станом на вечір 18 квітня триває ліквідація лісових пожеж в Житомирській області. Поки залишаються активними ще чотири лісові пожежі. Вогнем охоплено 4260 гектарів території.