У Житомирській області поліцейський влаштував смертельну ДТП

В Житомирській області поліцейський за кермом автомобіля врізався в дерево, в результаті чого загинула одна людина і ще одна отримала тілесні ушкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що поліцейський за кермом автомобіля Volkswagen Passat з двома пасажирами на високій швидкості виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево. В результаті ДТП один пасажир помер на місці події, другий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Слідчі територіального управління ДБР повідомили поліцейському про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області сталася аварія за участю мікроавтобуса, в результаті якого одна людина загинула і троє постраждали.

Раніше також повідомлялося про ДТП за участю маршрутки в Києві, в результаті якої постраждали 11 людей.