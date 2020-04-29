В Житомирській області підтвердили нові смерті від COVID-19, серед жертв 18-річний

В Житомирській області 29 квітня від коронавіруса COVID-19 померли двоє чоловіків 18 до 85 років. Про це повідомили в Житомирській обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що обидва чоловіки були на лікуванні у Житомирській центральній районній лікарні.

"В результаті ускладнень, викликаних COVID-19, 29 квітня помер 85-річний житель с. Піски Житомирського району, діагноз якого був встановлений 20 квітня. В цей же день помер від ускладнень, які виникли з-за інфікування коронавірусом, 18-річний житель Попільнянського району. У першому випадку смерть настала від пневмонії, у другому - від кровотечі на тлі тромбозу", - повідомили в ОДА.

Всього в області від ускладнень пов'язаних з коронавірусом померли 10 пацієнтів, які захворіли - 357 чоловік.

Зазначимо, станом на 29 квітня в Україні зафіксували зростання числа заражених коронавірусом COVID-19. За минулу добу захворіли ще 456 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 9866 осіб.

Кількість летальних випадків в Україні досягло 250. За минулу добу в країні зафіксували 11 нових смертей пацієнтів з COVID-19.