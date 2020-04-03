В Житомирській області підтвердили нові випадки COVID-19

В Житомирській області підтвердили три нових випадки зараження коронавірусом. Про це повідомив у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечка.

За його словами, контактні особи хворих встановлюються в першочерговому порядку.

"Отримана інформація від Житомирського обласного лабораторного центру про те, що COVID-19 встановили у жінки 1941 року в Житомирі, яка поступила з Іспанії та у двох чоловіків, 1970 і 1971 року в Коростені, які зустрічали близької людини в Борисполі", - повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Так, в області офіційно зафіксовано 14 випадків захворювання.

Крім того, у Запорізькій області за добу виявили шість нових випадків коронавірусу. Всього в області зареєстровано 28 лабораторно підтверджених захворювань.

Зазначимо, що станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадку захворювання коронавірусом.