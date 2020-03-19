В Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару, яка раніше контактувала з померлою від вірусу жінкою. Про це в ході брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає РБК-Україна.

За його словами, пара з селища Брусилів в четвер, 19 березня, звернулася за медичною допомогою через погіршення стану здоров'я.

"Є випадок з Брусилова: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контакті. Про своє перебування в контакті не заявили. 10 числа захворіли, за медичною допомогою не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися за допомогою, тому що стан погіршився: підвищилася температура, з'явилась задишка і кашель", - заявив він.

При цьому він додав, що зараз подружжя перевіряють на коронавірус.

Нагадаємо, 13 березня в Україні підтвердили першу смерть від коронавірусу. Від вірусу померла 71-річна жителька Житомирської області, яка раніше повернулася з Польщі. Всього в Україні на сьогодні зареєстровано 16 випадків зараження.

Найбільша кількість випадків зараження коронавірусом в Україні зафіксовано в Чернівецькій області.