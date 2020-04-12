У Житомирській області невідомий кинув гранату в приватний будинок

В Житомирській області невідомий кинув гранату в приватний будинок у селі Гришківці Бердичівського району, в ході інциденту потерпілих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області.

Повідомляється, що 12 квітня вночі надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку, до поліції звернувся 19-річний житель села.

"З'ясувалося, що дійсно в одній з кімнат будинку стався вибух. У цей момент в будинку (в інших приміщеннях) були три особи, ніхто з них не постраждав. Пошкоджено меблі, розбито вікна і посічено стіни", - йдеться в повідомленні.

Відкрито справу за статтею замах на вбивство, поліцейські встановлюють причини і підозрюваного. Також повідомляється, що потерпілий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та розбій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві водій елітного авто влаштував стрілянину на дорозі. За даними поліції, інцидент стався на Броварському проспекті, а водій Range Rover обстріляв інший автомобіль після того, як той його "підрізав".