У Житомирській області коронавірусом заразилися понад 50 медиків

В Житомирській області коронавірус виявили у 55 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає РБК-Україна.

За його словами, всі медики контактували з інфікованими.

"Стан всіх задовільний. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні", - зазначив Ховрах.

Нагадаємо, в Харківській області лабораторно підтвердили зараження коронавірусом ще у чотирьох медиків. Серед медиків заразилися працівники Валківської ЦРЛ, міської клінічної дитячої лікарні №16, Обласної психіатричної лікарні №1 (села Стрілеча).

Крім того, в Україні за минулу добу встановлений новий антирекорд, заразилися коронавірусом 578 осіб. Загальна кількість інфікованих в Україні, станом на ранок 23 квітня - 7170 осіб.

Додамо, що кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Києві збільшилася до 1059. За його словами, за добу було зафіксовано 70 нових випадків COVID-19. Серед захворілих - п'ять медиків.