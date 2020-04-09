У Житомирській області від коронавірусу помер третій паціент

У Житомирській області зафіксований вже третій летальний випадок від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Заступниця голови ОДА Наталія Остапченко на брифінгу повідомила, що померла жителька Бердичівського району.

"На жаль, маємо ще один летальний випадок у Житомирській області. Померла 81-річна жінка з Бердичівського району", - заявила вона.

В ОДА розповіли, що 81-річна жінка захворіла ще 28 березня, проте до медиків звернулася 6 квітня. Діагноз COVID-19 підтвердився лабораторним ПЛР-дослідженням вже 8 квітня. Наступного дня вона померла.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на МОЗ писало, що станом на 9 квітня в Україні 1892 заражених коронавірусом. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

Додамо, президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус. Всім, хто пересікався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений COVID-19, робили тестування, в тому числі президенту і прем'єр-міністру.