В Житомирській області в ДТП постраждали 5 людей, двоє з них - діти

У Житомирській області, на виїзді з міста Новоград-Волинський сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі легкового автомобіля та мікроавтобуса. У результаті аварії травми отримали двоє дітей та троє дорослих.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 47-річна жінка за кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporte здійснила зіткнення з автомобілем Skoda, коли рухалась в напрямку виїзду з міста. У легковому автомобілі постраждали двоє дітей віком 4 і 3 роки та водій. У мікроавтобусі травми отримали водій та пасажир.

Фото: ДТП у Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Всіх постраждалих госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Наразі триває розслідування події.

Нагадаємо, у Київській області співробітник Києво-Святошинського відділу поліції здійснив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Крім того, в Одеській області біля ринку "7-й кілометр" сталась дорожньо-транспортна пригода. У результаті аварії загинула людина та ще двоє постраждали.