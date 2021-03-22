В Житомирській області в ДТП загинули троє людей

Як повідомляється, ДТП трапилось близько 1:00 ночі. Тоді 20-річний водій автомобіля Volkswagen Passat рухаючись по вулиці Київській намагався здійснити випередження попутного автомобіля Chevrolet Aveo по правій смузі руху.

"Після бокового зіткнення з ним некерований Volkswagen винесло до відбійника, де легковик влетів під автопоїзд DAF з напівпричепом", - йдеться в повідомленні.

У результаті зіткнення загинули водій Volkswagen і двоє його пасажирів: 21-річний чоловік і 16-річна дівчина. Всі вони жителі Коростишева. Третього 21-річного пасажира цього ж авто з тілесними ушкодженнями госпіталізувала "швидка".

"У травмованого чоловіка за результатами медичного обстеження зафіксовано стан алкогольного сп'яніння в 1,99 проміле. Визначення стану, в якому перебували загиблі водій і пасажири Volkswagen, зараз триває", - додали у відомстві.

Фото: ДТП в Житомирській області (https://zt.npu.gov.ua/)

Зазначається, що водій та пасажир Chevrolet і водій вантажівки не постраждали.