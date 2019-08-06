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У Житомирській області в ДТП з мікроавтобусом загинули двоє людей

Новини » Надзвичайні події    06.08.2019 - 11:29
У Житомирській області в ДТП з мікроавтобусом загинули двоє людей
Фото: місце аварії (npu.gov.ua)

В результаті ДТП у Житомирській області також постраждали троє людей

На автошляху Овруч-Словечно (Житомирська область) зіткнулись два автомобілі, в результаті чого загинули двоє людей, ще троє людей отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

У поліції встановили, що водій автомобіля Opel Vectra, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнувся з автомобілем Volkswagen LT-35. Унаслідок ДТП водій автомобіля Opel та його пасажирка загинули на місці події.

"Водій мікроавтобуса Volkswagen та двоє його пасажирок, жительки району віком 51 та 70 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Овруцької райлікарні. Жінок було ушпиталено", - йдеться у повідомленні.

За даними фактом поліції відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, 3 серпня у Харківській області в місті Люботині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини

Крім того, у Закарпатській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля і скутера постраждали жінка і однорічна дитина. У п'ятницю, 2 липня, близько 13:40 в селі Хустець сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ 2106 і скутера, за кермом якого перебувала жінка з однорічною дитиною.

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