Прийняли побутову хімію за солодощі. На Житомирщині отруїлися 11 школярів

Правоохоронні органи Житомирської області з'ясовують обставини отруєння побутовою хімічною речовиною 11 гімназистів у селі Дівочки. Школярам стало погано ще в школі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Житомирській області.
"Попередньо, близько полудня один із учнів навчального закладу приніс з дому пакет з побутовою хімією і пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Після цього до навчального закладу викликали медичну допомогу", - уточнюється в повідомленні.
В даний момент лікарі надають допомогу 11 школярам 2010-2012 років народження.
На місці події працюють правоохоронні органи, які з'ясовують всі обставини інциденту.
Нагадаємо, нещодавно в столиці Вірменії Єревані в лікарні були доставлені 122 людини з симптомами характерними для кишкової інфекції. Стан шести з них медики оцінюють як важкий.