В Житомирській обл. під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік

Попередня причина пожежі - необережність під час куріння

В Житомирской области во время пожара в частном доме погиб 86-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщается, пожар произошел в частном кирпичном жилом доме в г. Коростень.

"Очаг возгорания находился внутри дома. Там горели вещи домашнего обихода. Во время проведения разведки внутри жилища, на полу одной из комнат огнеборцы обнаружили тело 86-летнего владельца без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 00:30 и в 03:45 - ликвидирован. Огнем уничтожено вещи домашнего обихода в двух комнатах. К ликвидации возгорания привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

"Предварительная причина пожара - неосторожность во время курения. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области в ночь на 2 марта в результате отравления угарным газом погибли три человека, еще одного госпитализировали.

РБК-Украина писало, что в Киеве в районе Лукьяновки третий раз за неделю горел нежилой дом на улице Коперника. По словам местных жителей, в отселенном здании возле кинотеатра "Киевская Русь" часто видят бездомных.