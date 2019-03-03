В Житомирській обл. під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Попередня причина пожежі - необережність під час куріння

В Житомирській області під час пожежі в приватному будинку загинув 86-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, пожежа сталася у приватному цегляному житловому будинку в м. Коростень.

"Осередок загоряння знаходився всередині оселі. Там горіли речі домашнього вжитку. Під час проведення розвідки всередині житла, на підлозі однієї з кімнат, вогнеборці виявили тіло 86-річного власника без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Пожежу локалізовано о 00:30 та о 03:45 - ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку у двох кімнатах. До ліквідації загоряння залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

"Попередня причина пожежі - необережність під час куріння. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області в ніч на 2 березня в результаті отруєння чадним газом загинули три людини, ще одну госпіталізували.

Також РБК-Україна писало, що у Києві в районі Лук'янівки в третій раз за тиждень горів нежитловий будинок на вулиці Коперника. За словами місцевих жителів, у відселеній будівлі біля кінотеатру "Київська Русь" часто бачать бездомних.