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В Житомирской области офицер избил солдата в учебном центре. Начато расследование

Фото: в Житомирской области офицер избил солдата в учебном центре (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Скандал разгорелся в социальных сетях после публикации видео, на котором лейтенант воинской части избивает срочника. В ВСУ было начато служебное расследование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 190-го учебного центра ВСУ в селе Гуйва Житомирской области.

Как заявило командование части, все причастные к ситуации уже отстранены от службы. Кроме того, была начата служба расследования, к которой присоединены Служба Военного правопорядка, контрразведка и Государственное бюро расследований.

"Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения", - сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что двое гражданских мужчин устроили драку с военными территориальной обороны на блокпоста в Винницкой области.

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