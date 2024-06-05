В Житомирской области мужчине стало плохо в ТЦК, он скончался

Так, информация об умершем военнообязанном распространилась в одной из местных групп в сети Facebook, где в комментариях смерть мужчины связывают с определенными действиями со стороны ТЦК и СП.

"28 мая во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного для прохождения ВКК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм", - утверждают в военкомате.

Далее, как говорят в ТЦК, утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный продолжительным употреблением алкоголя.

"Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой". Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье. К сожалению, 2 июня от полученных во время эпилептического припадка травм мужчина скончался в больнице", - добавили военные.

Следователи, проводившие экспертизу, отметили - никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось.

Не первый случай

Отметим, что смертельные случаи с военообязанными, связанными с нахождением военнообязанных на территории или в здании ТЦК происходят не впервые.

Например, в конце мая на Закарпатье в помещении одного из военкоматов области умер мужчина. В ТЦК объясняли, что он был годен к службе, но его состояние резко ухудшилось.

А 1 марта в городе Бучач Тернопольской области умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в ТЦК. Сообщалось, что он болел эпилепсией, а на его теле были ушибы и синяки.