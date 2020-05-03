Житомирська область перетнула межу в 400 хворих на COVID-19

У Житомирській області коронавірусом, станом на вечір 2 травня, захворіли понад 400 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Житомирської ОДА Віталія Буненка.

Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 62 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 30 осіб.

"Загальна чисельність інфікувань становить 423 особи. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 148 людей, в Коростені – 85 та в Бердичеві – 79", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сьогодні 16 нових випадків зафіксовано в Коростені, 11 випадків у Житомирі, 2 - у Бердичеві, 1 - у Житомирській області. Серед хворих є дитина віком 1 рік 8 місяців, а також 16-річна дівчина.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко захворів коронавірусом.

РБК-Україна писало, що у Києві за останню добу було зафіксовано понад 40 нових випадків зараження коронавірусом. Так, загальна кількість випадків зросла до 1494. Таким чином столиця залишається лідером в Україні за кількістю підтверджених випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Україні станом на сьогодні, вже 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужали.