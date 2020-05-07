Житомирська лабораторія не закривається на прийом зразків на COVID-19, - МОЗ

Житомирський обласний лабораторний центр не закривається на прийом зразків для проведення тестування на коронавірус COVID-19. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

Він підтвердив перевантаженість лабораторії. Однак зазначив, що частина зразків Житомирської лабораторії була відправлена в інші, менш завантажені центри.

"Перше - Житомирська лабораторія не закривається на прийом зразків для ПЛР-дослідження. Друге - всі лабораторії країни, проводять дослідження на коронавирусной хвороби продовжують свою роботу", - написав Ляшко.

Також головний санлікар повідомив, що в суботу в Житомир виїжджала комісія Міністерства охорони здоров'я, яка надала лабораторного центру рекомендації по усуненню проблем з тестування. Незважаючи на це, виконуючий обов'язки керівника лабораторії не зміг вирішити наявні проблеми, у зв'язку з чим було прийнято рішення про його звільнення.

"При всій повазі до досвіду та віку виконуючого обов'язки керівника Житомирського обласного лабораторного центру прийнято рішення дати розпорядження припинити виконання обов'язків людиною на якого вони були покладені", - зазначив санлікар.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна писало, що керівник Житомирської обласної лабораторії відправив лист в МОЗ, де вказав, що центр не буде працювати на прийом зразків для дослідження коронавіруса з-за занадто великої завантаженості.

Зазначимо, станом на ранок 7 травня у Житомирській області підтверджено 468 випадків COVID-19. Всього в Україні 13 691 людина захворіла коронавірусом.