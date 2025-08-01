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На Житомирщине мужчина угрожал гранатой полицейским: объявляли спецоперацию

Фото: в Житомирской области задержали мужчину, который угрожал гранатой полицейским (zt.npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Житомирской области пьяный вооруженный мужчина угрожал полицейским гранатой с выдернутой чекой. Правоохранители объявляли спецоперацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Как сообщается, сегодня, 1 августа, в Романовской общине работали патрульные сектора реагирования отдела полиции №2 (г. Чуднов) по сообщению местной жительницы о повреждении имущества.

К их служебного автомобиля подошел мужчина и, высказав угрозы, продемонстрировал полицейским гранату с вытянутой чекой.

Мужчина находился в нетрезвом и агрессивном состоянии, не реагировал на слова полицейских. Учитывая ситуацию, руководитель ГУНП в Житомирской области принял решение о немедленном проведении специальной полицейской операции.

 

Фото: в Житомирской области задержали мужчину, который угрожал гранатой полицейским (zt.npu.gov.ua)

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции №2 (г. Чуднов) Житомирского РУП №1, спецназовцы роты полиции особого назначения, бойцы подразделения КОРД, взрывотехники ГУНП.

Во время проведения спецоперации полицейские безопасно обезвредили боеприпас и задержали 39-летнего местного жителя. У мужчины обнаружили еще одно взрывное устройство. Гранаты изъяли и направили на экспертное исследование.

Отмечается, что никто из граждан и правоохранителей не пострадал.

Следователи следственного управления ГУНП области начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины. Фигуранта задержали в процессуальном порядке. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

 

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Напомним, недавно в Киевской области произошел смертельный инцидент. Мужчина бросил в полицейских гранату, из-за чего правоохранителям пришлось его нейтрализовать.

Несколько недель назад стало известно, что в Киеве будут судить мужчину, который бросил гранату из окна своей квартиры из-за шумных соседей. Тогда в результате взрыва были повреждены припаркованные авто.

Также мы писали, что в Харькове в конце июня мужчина совершил хулиганские действия и угрожал взорвать гранату в торговом центре. Вскоре злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.

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