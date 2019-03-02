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Під Житомиром від отруєння алкоголем померли 4 людини


Від отруєння алкоголем померли жителі Коростишева

В Коростышеве Житомирской области в результате отравления алкоголем умерли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что накануне ночью в ГСЧС поступила информация о смерти четырех человек в одном из частных домов Коростышева. Также сообщается, что причинной смерти стало отравление алкоголем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в ночь на 2 марта в результате отравления угарным газом погибли три человека, еще одного пострадавшего госпитализировали. Инцидент произошел в частном доме в селе Матюши Белоцерковского района. Также спасатели уточнили, признаков пожара на месте обнаружено не было

Отметим, последнее массовое отравление алкоголем в мире было зафиксировано в Индии. В частности, в феврале стало известно о не менее 140 жертвах некачественных спиртных напитков, которые производились на одном из местных нелегальных заводов. Большинство жертв были работниками чайных плантаций, среди умерших немало женщин.

 

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