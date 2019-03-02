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Під Житомиром від отруєння алкоголем померли 4 людини

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 09:46
Під Житомиром від отруєння алкоголем померли 4 людини
Ілюстративне фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Від отруєння алкоголем померли жителі Коростишева

У Коростишеві Житомирської області в результаті отруєння алкоголем померли чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що напередодні вночі до ДСНС надійшла інформація про смерть чотирьох осіб в одному з приватних будинків Коростишева. Також повідомляється, що причиною смерті стало отруєння алкоголем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області в ніч на 2 березня в результаті отруєння чадним газом загинули три людини, ще одного постраждалого госпіталізували. Інцидент стався в приватному будинку в селі Матюши Білоцерківського району. Також рятувальники уточнили, ознак пожежі на місці виявлено не було

Зазначимо, останнє масове отруєння алкоголем у світі було зафіксовано в Індії. Зокрема, в лютому стало відомо про не менш 140 жертв неякісних спиртних напоїв, які вироблялися на одному з місцевих нелегальних заводів. Більшість жертв були працівниками чайних плантацій, серед померлих чимало жінок.

 

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