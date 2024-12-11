В Житомире водитель авто сбил двух девочек-подростков (фото)
В Житомире водитель автомобиля сбил двух девочек-подростков. Полиция расследует обстоятельства аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 декабря на улице Леси Украинки. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского райуправления полиции", - говорится в сообщении.
Предварительно, около 17:53 водитель автомобиля ЗАЗ-Daewoo, 21-летний житель Полтавской области, совершил наезд на двух девушек, 11 и 13 лет, которые пересекали автодорогу.
"В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Освидетельствование водителя на месте происшествия зафиксировало, что он был трезв", - добавили в полиции.
Фото с места аварии в Житомире (facebook.com/zhytomyr.police)
Сейчас следователи полиции выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
ДТП в Украине
Как сообщалось, в Киеве на Теремках автобус на большой скорости протаранил авто, после чего вылетел на тротуар и врезался в киоск. Один человек погиб, четверо пострадали.
Кроме того, во Львове произошла авария с участием трамвая. Водитель сбил двух пешеходов - женщину и ее двухлетнего внука, которые переходили трамвайные пути пешеходным переходом.
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