В Житомире водитель авто сбил двух девочек-подростков (фото)

В Житомире водитель автомобиля сбил двух девочек-подростков. Полиция расследует обстоятельства аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области .

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 декабря на улице Леси Украинки. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского райуправления полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно, около 17:53 водитель автомобиля ЗАЗ-Daewoo, 21-летний житель Полтавской области, совершил наезд на двух девушек, 11 и 13 лет, которые пересекали автодорогу.

"В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Освидетельствование водителя на месте происшествия зафиксировало, что он был трезв", - добавили в полиции.

Фото с места аварии в Житомире (facebook.com/zhytomyr.police)

Сейчас следователи полиции выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.