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Угроза инфекции. В Киеве и двух областях обнаружили подпольные склады эпидемически опасных отходов

Фото: в Киеве и двух областях обнаружили подпольные склады эпидемически опасных отходов (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Житомирских предпринимателей разоблачили на нарушении норм утилизации инфекционно опасных медицинских отходов. Это могло привести к распространению инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора и Национальной полиции Украины.

Как сообщается, при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении директору и трем совладельцам житомирского частного предприятия.

Им инкриминировано нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 325 УК Украины).

По данным следствия, руководство предприятия, имеющего лицензию на утилизацию опасных отходов, организовало противоправную схему предоставления услуг для увеличения прибыли.

В течение 2022-2023 годов подозреваемые заключили договоры с учреждениями здравоохранения в Киевской, Житомирской и Винницкой областях на сбор и утилизацию инфекционно опасных медицинских отходов, хотя не имели необходимых мощностей и складских помещений для их хранения.

Предприниматели подыскали такие помещения и обеспечили перевозку отходов из медицинских учреждений.

 

Фото: в Киеве и двух областях обнаружили подпольные склады эпидемически опасных отходов (t.me/pgo_gov_ua)

Во время обысков правоохранители обнаружили отходы на площади более 300 кв. Среди них - капельницы, шприцы, катетеры и другие средства разового использования. Они сохранялись с нарушением лицензионных требований и законодательства об отходах, что могло привести к распространению инфекционных заболеваний.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что правоохранители задержали дельцов из Житомирской области, которые поставляли украинский гранит России. В частности, материал использовался для изготовления памятников русским оккупантам.

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