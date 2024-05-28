Угроза инфекции. В Киеве и двух областях обнаружили подпольные склады эпидемически опасных отходов

Житомирских предпринимателей разоблачили на нарушении норм утилизации инфекционно опасных медицинских отходов. Это могло привести к распространению инфекционных заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора и Национальной полиции Украины.
Как сообщается, при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении директору и трем совладельцам житомирского частного предприятия.
Им инкриминировано нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 325 УК Украины).
По данным следствия, руководство предприятия, имеющего лицензию на утилизацию опасных отходов, организовало противоправную схему предоставления услуг для увеличения прибыли.
В течение 2022-2023 годов подозреваемые заключили договоры с учреждениями здравоохранения в Киевской, Житомирской и Винницкой областях на сбор и утилизацию инфекционно опасных медицинских отходов, хотя не имели необходимых мощностей и складских помещений для их хранения.
Предприниматели подыскали такие помещения и обеспечили перевозку отходов из медицинских учреждений.
Фото: в Киеве и двух областях обнаружили подпольные склады эпидемически опасных отходов (t.me/pgo_gov_ua)
Во время обысков правоохранители обнаружили отходы на площади более 300 кв. Среди них - капельницы, шприцы, катетеры и другие средства разового использования. Они сохранялись с нарушением лицензионных требований и законодательства об отходах, что могло привести к распространению инфекционных заболеваний.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, ранее мы сообщали, что правоохранители задержали дельцов из Житомирской области, которые поставляли украинский гранит России. В частности, материал использовался для изготовления памятников русским оккупантам.
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