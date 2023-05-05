RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Житомире работник военкомата занимался продажей гранатометов и патронов. Его задержали

Фото: в Житомире работник военкомата занимался продажей гранатометов и патронов (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Житомире задержали действующего работника военного комиссариата, который вместе с "помощником" сбывали гранатометы и тысячу патронов для автомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Разоблачены двое жителей Житомирской области, которые незаконно продавали оружие", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые незаконно сбывали два противотанковых гранатомета РПГ-22 и более 1 тысячи штук патронов к автоматическому огнестрельному оружию. Один из подозреваемых является действующим работником военного комиссариата.

По месту жительства подозреваемых и связанных с ними лиц были проведены обыски. Изъято более 2600 патронов к разному оружию, 3 штык-ножа, граната, мобильные телефоны, транспортные средства, на которых они передвигались во время совершения преступления и средства, полученные за реализованные боеприпасы.

Правоохранители задержали мужчин в порядке ст. 208 УПК РФ после продажи оружия и боеприпасов. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум жителям Житомирской области сообщено о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В настоящее время устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к незаконному сбыту боевых припасов, огнестрельного оружия и патронов к нему.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили масштабную схему финансирования террористической организации "ДНР" на общую сумму более 50 млн в гривневом эквиваленте. Организаторов сделки разоблачили в Виннице и Житомире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир