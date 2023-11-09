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В Житомире мужчина избил сотрудника военкомата (видео)

Иллюстративное фото: в Житомире мужчина избил сотрудника военкомата (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Иван Носальский

В Житомире вчера, 8 ноября, днем мужчина напал на сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его личность уже установили.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" заявила спикер Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Виктория Дубовик.

Она рассказала, что заявление от сотрудника военкомата поступило в полицию вчера вечером. 

"Заявитель сообщил, что событие произошло в Житомире днем восьмого ноября возле магазина по адресу: улица Гоголевская, 4. Он вместе с коллегами находились там по служебным делам. По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и сбежал с места происшествия", - уточнила Дубовик. 

По ее словам, сотруднику ТЦК дали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Также правоохранители открыли уголовное дело предварительно по факту легких телесных увечий. 

"Личность нападавшего установили. Сейчас этого мужчину разыскивают, поскольку, предварительно известно, что он уехал за пределы Житомира", - добавила спикер ГУНП. 

Избиение сотрудника ТЦК в Сумской области

Напомним, вчера, 8 ноября, стало известно о задержании мужчины, который в Сумской области избил сотрудника ТЦК и СП за повестку

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас ему грозит до 5 лет тюрьмы. 

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