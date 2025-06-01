В Житомире мужчина бросил гранату возле супермаркета: полиция объявила подозрение

В Житомире мужчине, который 30 мая бросил боевую гранату в толпу людей, сообщено о подозрении.

По предварительным данным, около 23:00 на проспекте Мира между 35-летним житомирянином и группой из четырех мужчин произошел конфликт на почве личной неприязни.

После спора злоумышленник вернулся домой, взял ручную боевую гранату, вернулся к месту конфликта и бросил взрывное устройство в направлении группы.

В результате взрыва пострадали шесть человек - четверо участников конфликта и двое случайных прохожих. Все они получили множественные минно-взрывные травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Благодаря совместным действиям полиции, СБУ и прокуратуры подозреваемого оперативно задержали.

Что инкриминируют

Ему инкриминируют законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.