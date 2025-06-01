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В Житомире мужчина бросил гранату возле супермаркета: полиция объявила подозрение

Фото: В Житомире мужчина бросил гранату возле супермаркета (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 1 июня 35-летнему жителю Житомира объявили о подозрении в покушении на умышленное убийство нескольких людей. В результате взрыва боевой гранаты пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирскую областную прокуратуру.

В Житомире мужчине, который 30 мая бросил боевую гранату в толпу людей, сообщено о подозрении.

По предварительным данным, около 23:00 на проспекте Мира между 35-летним житомирянином и группой из четырех мужчин произошел конфликт на почве личной неприязни.

После спора злоумышленник вернулся домой, взял ручную боевую гранату, вернулся к месту конфликта и бросил взрывное устройство в направлении группы.

В результате взрыва пострадали шесть человек - четверо участников конфликта и двое случайных прохожих. Все они получили множественные минно-взрывные травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Благодаря совместным действиям полиции, СБУ и прокуратуры подозреваемого оперативно задержали.

Что инкриминируют

Ему инкриминируют законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что мужчина бросил гранату в группу людей возле супермаркета в Житомире. Происшествие произошло вечером 30 мая.

Как установили правоохранители, неизвестный мужчина бросил гранату в группу людей возле магазина и скрылся с места происшествия.

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