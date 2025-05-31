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В Житомире мужчина бросил гранату возле супермаркета: ранены шесть человек

Фото: в Житомире мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета (zt.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Мужчина бросил гранату в группу людей возле супермаркета в Житомире. Инцидент произошел вечером 30 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.

Вчера около 23:30 в полицию поступило сообщение о взрыве рядом с супермаркетом на проспекте Мира в Житомире. На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, криминалисты, взрывотехники и сотрудники СБУ.

Как установили правоохранители, неизвестный мужчина бросил гранату в группу людей возле магазина и скрылся с места происшествия.

В результате взрыва шестеро жителей Житомира в возрасте от 22 до 42 лет получили ранения и были госпитализированы.

Полиция открыла уголовное дело по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

 

Фото: в Житомире взорвалась граната возле супермаркета (zt.npu.gov.ua)

 

Напомним, в минувшие выходные, 25 мая, нетрезвый мужчина бросил гранату в парке в городе Нежин Черниговской области.

Также в начале мая на Оболони в Киеве произошел взрыв. Как оказалось, в квартире сдетонировала граната, пострадал мужчина.

РБК-Украина сообщало, что в апреле на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева произошел взрыв, в результате чего погибли два человека.

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