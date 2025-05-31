В Житомире мужчина бросил гранату возле супермаркета: ранены шесть человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области.

Вчера около 23:30 в полицию поступило сообщение о взрыве рядом с супермаркетом на проспекте Мира в Житомире. На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, криминалисты, взрывотехники и сотрудники СБУ.

Как установили правоохранители, неизвестный мужчина бросил гранату в группу людей возле магазина и скрылся с места происшествия.

В результате взрыва шестеро жителей Житомира в возрасте от 22 до 42 лет получили ранения и были госпитализированы.

Полиция открыла уголовное дело по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Фото: в Житомире взорвалась граната возле супермаркета (zt.npu.gov.ua)